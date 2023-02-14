بالصور.. المخلفات والنفايات المتناثرة في وادي العشرة بشقراء تشوّه المكان وتلوّث البيئة

تناثرت النفايات والمخلفات في وادي العشرة بمحافظة شقراء بالقرب من مجمع الإسكان الذي لا يفصله عن المخلفات سوى أمتار معدودة، في مشهد يعكس التشوه البصري في أشدّ صوره، ويشير إلى حدوث تلوث بيئي.
وأكد عدد من مرتادي الوادي لـ"سبق" أنهم مستاؤون من تلك المناظر، وقالوا: "شيء مؤسف ما نشاهده من رمي المخلفات في وسط الوادي الجميل والقريب من أحياء المحافظة".
وأضافوا: "لا بد من الاهتمام بهذه الطبيعة وتشديد العقوبات على كل مخالف لحماية الوادي من العبث، ولاسيما أنه منتزه قريب للأحياء السكنية".
وقال أصحاب المزارع: "أراضينا الزراعية التي يصبّ فيها الوادي، امتلأت بالقمامة؛ بسبب رمي المخلفات في مجرى الوادي، ونطالب بمحاسبة المتسبّبين، وتكثيف الرقابة من الجهات المشرفة على الموقع".
"سبق" رصدت تراكم النفايات ومخلفات الأثاث في وادي العشرة وانتشارها في بقعة واسعة من الوادي بشكل مشوه للمكان وملوث للبيئة على حد سواء.