بالصور.. المخلفات والنفايات المتناثرة في وادي العشرة بشقراء تشوّه المكان وتلوّث البيئة

تناثرت النفايات والمخلفات في وادي العشرة بمحافظة شقراء بالقرب من مجمع الإسكان الذي لا يفصله عن المخلفات سوى أمتار معدودة، في مشهد يعكس التشوه البصري في أشدّ صوره، ويشير إلى حدوث تلوث بيئي.