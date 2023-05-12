السودانيون بمكة: مواقف المملكة الإنسانية تعكس تاريخها المشرف في خدمة الأمة الإسلامية

من جانبه، ثمن محمد آدم عيد، الاستقبال الذي وجده من المسؤولين بجوازات العاصمة المقدسة تجاه أبناء الشعب السوداني من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة ومعاملتهم بكل ود واحترام مؤكداً أن هذا الأمر ليس بمستغرب على قيادة وشعب المملكة، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء لما يقدمانه لأبناء الشعب السوداني خاصة وجميع شعوب العالم، من خلال إنقاذ العديد من العالقين في أتون تلك الحرب في السودان من جميع الجنسيات عن طريق الأسطول البحري وإخراجهم من تلك المحنة وإيصالهم إلى ميناء جدة، ثم تسهيل نقلهم إلى بلدانهم بسلام حيث قدمت المملكة ولازالت تقدم نموذجاً مشرفاً خلال هذه الأزمة أشادت به جميع دول العالم.