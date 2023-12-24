الأطول على مستوى المنطقة.. "العُلا" تشهد انطلاق مهرجان "شتاء طنطورة" من جديد

وفي تافوني العُلا (من 9 يناير حتى 25 فبراير) يحتفي السوق المخصص لمنتجات أسلوب الحياة، بهوية العُلا الأصيلة من خلال مفهوم جديد وفريد من نوعه، حيث يستعرض القطع الراقية لمصممين من السعودية والوطن العربي في جناح مخصص ضمن حي الجديدة للفنون. ويواصل تافوني العُلا استقبال ضيوفه حتى بعد انتهاء فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، مقدماً للضيوف تجربة تسوق فريدة من نوعها.