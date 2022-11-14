"تقنية البنات" بجدة تستضيف ملتقى التحول الرقمي وأهميته في تطوير جودة التدريب

دشن نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، جلسات "ملتقى التحول الرقمي وأهميته في تطوير جودة التدريب في ظل مفاهيم الجيل الرابع للجودة Q4.0" والذي تستضيفه الكلية التقنية للبنات بجدة يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 ربيع الثاني الجاري، وتنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات واستضافة الادارة العامة للتدرب الإلكتروني بالمؤسسة وبحضور المختصين والمهتمين بالجودة.
أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، مشيراً بأن الملتقى الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2022م، ويستهدف تعزيز الاهتمام بتنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة المُثلى من أفضل الممارسات الدولية ونقل الخبرات والتجارب المميزة، بهدف إلى تطوير رأس المال البشري، وأكد القرني حرص المؤسسة لتطوير الجودة عبر عدد من المقاييس لتعزيز التحسين المستمر للعمليات التشغيلية ورفع كفاءة جودة التدريب في المنشآت التدريبية وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريب والتعرف على احتياجات المتدربين، حيث عملت الإدارة على أدوات قياس رضا المتدربين عن الخدمات المقدمة لهم.
وتشمل جلسات الملتقى الجيل الرابع للجودة، وماهية التحول الرقمي، والجودة في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى موضوعات الحوكمة وإدارة الجودة في الجيل الرابع، وتوصيات التحول الرقمي في مجال تطبيقات الجودة، كما تناقش الجلسات وعددًا من المفاهيم والنظريات.