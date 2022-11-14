"تقنية البنات" بجدة تستضيف ملتقى التحول الرقمي وأهميته في تطوير جودة التدريب

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، مشيراً بأن الملتقى الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2022م، ويستهدف تعزيز الاهتمام بتنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة المُثلى من أفضل الممارسات الدولية ونقل الخبرات والتجارب المميزة، بهدف إلى تطوير رأس المال البشري، وأكد القرني حرص المؤسسة لتطوير الجودة عبر عدد من المقاييس لتعزيز التحسين المستمر للعمليات التشغيلية ورفع كفاءة جودة التدريب في المنشآت التدريبية وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريب والتعرف على احتياجات المتدربين، حيث عملت الإدارة على أدوات قياس رضا المتدربين عن الخدمات المقدمة لهم.