تتويج تركي آل الشيخ بجائزة "الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير" خلال حفل جوائز MENA Effie Awards 2024

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة. وفي تصريح له حول هذا التكريم، أعاد معاليه الفضل في تحقيق هذا الإنجاز، إلى القيادة الرشيدة معرباً عن شكره لهم على الدعم المستمر، ومشيدًا بدور أبناء الوطن في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس مكانة المملكة عالميًا.