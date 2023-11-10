الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: مبادرة الـ5 ملايين دولار تعزّز نشاطنا بإفريقيا
أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أن مبادرة تخصيص 5 ملايين دولار كمشاريع تنموية للقارة الأفريقية يسهم في تعزيز النشاط التنموي للصندوق في القارة السمراء.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" من مقر "واحة الإعلام" المصاحبة لأحداث استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
وأضاف: أطلق اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال افتتاحه أعمال القمة السعودية الأفريقية التي عقدت في الرياض مبادرة تخصيص 5 ملايين دولار كمشاريع تنموية للقارة الأفريقية، وهو ما يُعزّز نشاط الصندوق التنموي في القارة السمراء، والذي بدأ منذ عام 1975 إلى يومنا هذا.
وأردف: تم يوم أمس خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الذي عقد في الرياض، توقيع 14 اتفاقية بمبلغ يقارب 600 مليون دولار، حتى يصبح حجم الإقراض التنموي الذي قدّمه الصندوق للقارة الأفريقية ما يزيد عن 11 مليار دولار.
وتابع يقول: تأتي هذه المبادرة من سمو ولي العهد لدعم تمويل المشاريع التنموية إلى عام 2030 .
يُذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن اليوم إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا لتدشين مشاريع بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات؛ وذلك خلال القمة السعودية - الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وأكد ولي العهد أن السعودية ستضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في إفريقيا، إضافة إلى تمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات، وتقديم خمسة مليارات دولار كتمويل تنموي إضافي حتى 2030.