الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: مبادرة الـ5 ملايين دولار تعزّز نشاطنا بإفريقيا

وأضاف: أطلق اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال افتتاحه أعمال القمة السعودية الأفريقية التي عقدت في الرياض مبادرة تخصيص 5 ملايين دولار كمشاريع تنموية للقارة الأفريقية، وهو ما يُعزّز نشاط الصندوق التنموي في القارة السمراء، والذي بدأ منذ عام 1975 إلى يومنا هذا.