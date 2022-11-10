"منشآت" و"مسك" يستعدّان لإقامة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

ونوهت منشآت إلى أن الجائزة ستُقام في ملتقى بيبان الذي ستنظمه خلال الربع الأول من عام 2023م، وكانت "مسك" قد أطلقت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال دوليًّا لأول مرة في مدينة الرياض، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، وتقدم هذه المسابقة دعمًا وتشجيعًا لرُوّاد الأعمال لينتقلوا من مرحلة التفكير والتخطيط إلى مرحلة النمو والازدهار.