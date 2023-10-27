زحام وإقبال كبير للتقديم على الوظائف.. نجاح كبير يسدل بها "مهنتي" ستار فعالياته

اختتمت، مساء أمس، فعاليات "ملتقى مهنتي الأول"، والذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر على مدى ثلاثة أيام؛ حيث احتضنت قاعة الشيخ صالح الحصين بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعاليات الملتقى.

وقد شهد اليوم الختامي للملتقى حضور الدكتور عبدالله الفوزان، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والدكتور فهد العليان نائب أول للرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، ورئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالبنك، وعدد من ضيوف الحفل وجمع من الإعلاميين.