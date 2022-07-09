تمت لأول مرة بحج هذا العام.. "وزير النقل" يقف على تجربة "السكوتر الكهربائي"

وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تجربة السكوتر الكهربائية التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام؛ حيث اطلع على سير العمل في هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها.