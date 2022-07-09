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تمت لأول مرة بحج هذا العام.. "وزير النقل" يقف على تجربة "السكوتر الكهربائي"
اطلع على سير العمل فيها والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها
وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تجربة السكوتر الكهربائية التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام؛ حيث اطلع على سير العمل في هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها.
رافق "الجسر" في هذه الجولة نائبه ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ونائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.
ويُعد السكوتر أحد أنماط النقل الحديث الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن.. ويهدف السكوتر لاختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة؛ حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي على الأقدام.. وسيتم قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام القادمة.