إشادة واسعة بالدور الفاعل لـ"آركو" في حشد الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني

أشادت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في اجتماع دورتها العادية "56" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرًا؛ بالدور الفاعل للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في حشد الجهود الإنسانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقديم الموادّ الإغاثية من قبل المانحين للشعب الفلسطيني المنكوب في غزة، وتوثيقها القانوني للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني، المعدّ من قبل نخبة خبراء عرب متخصصين، وذلك من خلال المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بمقر الأمانة العامة للمنظمة في الرياض.