فيديو.. احتراق جيب "شاص" بسبب انفجار "كاتم" في منطقة برية

ولقيت الحادثة تعليقات متعددة، من بينها جرب الاهتمام بالجودة عند شراء الأواني، وأخذ الاحتياطات، وإبعاد النيران والطبخ عن المركبات ومواقع الجلوس وأماكن الأشجار أو الحشائش التي تساعد على انتشار النيران.