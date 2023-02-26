محليات
فيديو.. احتراق جيب "شاص" بسبب انفجار "كاتم" في منطقة برية
احترقت مركبة من نوع جيب شاص في منطقة برية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لحادثة الاشتعال.
ووفقاً للمعلومات، فإن الحادثة نتجت عن انفجار إناء طبخ "كاتم" أثناء الطبخ.
ولقيت الحادثة تعليقات متعددة، من بينها جرب الاهتمام بالجودة عند شراء الأواني، وأخذ الاحتياطات، وإبعاد النيران والطبخ عن المركبات ومواقع الجلوس وأماكن الأشجار أو الحشائش التي تساعد على انتشار النيران.
وتشهد مناطق شمال ووسط وشرق المنطقة كثرة المتنزهين في بعدما تزيّنت أجزاء كبيرة منها بالبساط الأخضر نتيجة الأمطار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.