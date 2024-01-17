"الحسيني": "الهجيج" رياضة متسارعة التطوير تعيش مرحلة جديدة بين البناء

وأوضح أن إنشاء المضامير الخاصة بمسابقة الهجيج أصبحت الحاجة إليها ملحة، مشيرًا إلى أن نادي الإبل حاليًا بصدد العمل على أول ميدان بتجهيز وتصميم عالمي وهو باكورة المضامير لهذه الرياضة ويواكب هذا التطور السريع وتم تدشين أول برنامج في عالم الهجيج في النسخة الثامنة ( برنامج مضامير) ولمدة ساعة ونصف الساعة لايف يوميًا، تم نقل أشواط المسابقة لايف للجمهور مما أوصل هذه الرياضة للمتابعين ومحبيها في كل دول الخليج.