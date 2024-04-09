مواكبة لفرحة العيد.. "مجتمع جميل السعودية" تكشف تفاصيل دعم أكثر من 36 ألف مستفيد

واكبت مؤسسة "مجتمع جميل السعودية" مشاعر أفراد المجتمع وفرحتهم بإقبال عيد الفطر المبارك انطلاقاً من دور القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية، مسلطة الضوء على خدماتها المتنوعة المقدمة لحوالي 36 ألف مستفيد عبر مختلف المبادرات والبرامج، وذلك وفق تقريرها السنوي.
واشتمل التقرير على عرض محاور تنمية المهارات، وتعزيز دور المرأة، وتمكين رواد الأعمال، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم التقنية والعلوم، والمبادرات الإنسانية، بهدف المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتقني للمجتمع، وبالتوافق مع رؤية المملكة 2023.
وسلط التقرير الضوء على الدعم الكبير من القيادة ، بتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تنمية المجتمع والرقي بجودة الحياة؛ مشيراً إلى تغطية مبادرات محور تنمية المهارات التي أطلقتها المؤسسة في عام 2023 نطاقاً واسعاً من البرامج، تصدرتها إطلاق شركة باب رزق جميل التابعة للمؤسسة لعددٍ من برامج التأهيل والتدريب الجديدة مثل حقيبة المهارات، وإطلاق المعرض الافتراضي للتوظيف الذي شارك فيه أكثر من 41 ألف باحث عن عمل وأكثر من 72 جهة عمل.
وأكملت مؤسسة تدريب ثماني دفعات في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع القهوة والتي استفاد منها 150 متدربًا تم توفير الوظائف لهم، واستفاد 100 طالب وطالبة من معسكر علوم الفضاء التدريبي لتمكين الجيل الصاعد في قطاع صناعات الفضاء.
وفي جانب المبادرات الإنسانية؛ استمرت المؤسسة بعملها في خدمة 6752 مستفيدًا من خلال عدة مبادرات، مثل مساعدة المتعثرين، وتقديم الخدمات الصحية الخيرية للمستفيدين، وتوفير المواد الغذائية ومتطلبات المعيشة وأساسيات الحياة من تأمين السكن، والأعمال الخيرية المختلفة. وتمكنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية من خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برنامج "همم جميل"، والذي قدم التدريب لـ420 مستفيداً من المكفوفين على مهارات التجارة الالكترونية وتمكينهم اقتصادياً، وبرنامج "كيف تبدأ عملك الحر؟" لتأهيل 15 متدربًا ومتدربة لدخول سوق العمل ودعمهم بقروض تمويلية لإطلاق أعمالهم الخاصة. كما خدمت المؤسسة الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً من اليتامى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تحفيزهم على التفوّق عبر برنامج "تنوير جميل"، وذلك بتقديم رحلتين تعليميتين إلى اليابان وتايلند لـ40 طالبًا وطالبة.