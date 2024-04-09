مواكبة لفرحة العيد.. "مجتمع جميل السعودية" تكشف تفاصيل دعم أكثر من 36 ألف مستفيد

وسلط التقرير الضوء على الدعم الكبير من القيادة ، بتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تنمية المجتمع والرقي بجودة الحياة؛ مشيراً إلى تغطية مبادرات محور تنمية المهارات التي أطلقتها المؤسسة في عام 2023 نطاقاً واسعاً من البرامج، تصدرتها إطلاق شركة باب رزق جميل التابعة للمؤسسة لعددٍ من برامج التأهيل والتدريب الجديدة مثل حقيبة المهارات، وإطلاق المعرض الافتراضي للتوظيف الذي شارك فيه أكثر من 41 ألف باحث عن عمل وأكثر من 72 جهة عمل.