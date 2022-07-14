"صحة الرياض" تُوَجّه عددًا من النصائح لمرضى القلب وضيق التنفس

ونصحت بتجنب الإجهاد وأوقات الزحام والصعود على الجبال، مع ضرورة حمل البطاقة الطبية وقت السفر، وعند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس؛ يجب أخذ قسطٍ وافٍ من الراحة ومقابلة الطبيب عند الضرورة.