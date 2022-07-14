"صحة الرياض" تُوَجّه عددًا من النصائح لمرضى القلب وضيق التنفس

وجّهت "صحة الرياض" عددًا من النصائح الطبية لمرضى القلب، تختص بتفادي الزحام، ومراجعة الطبيب المعالج بشكل دوري، والراحة وقت الإحساس بأي ألم مفاجئ.
وأضافت "صحة الرياض" في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح؛ خطوة ضرورية لمرضى القلب؛ ناصحة باستشارة الطبيب المعالج قبل السفر وتجهيز كمية كافية من الأدوية.
ونصحت بتجنب الإجهاد وأوقات الزحام والصعود على الجبال، مع ضرورة حمل البطاقة الطبية وقت السفر، وعند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس؛ يجب أخذ قسطٍ وافٍ من الراحة ومقابلة الطبيب عند الضرورة.