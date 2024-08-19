نائب أمير مكة يترأس اجتماعاً لمناقشة سير المشاريع التطويرية بمطار المؤسس

ترأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً لمناقشة سير المشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بحضور رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، وعدد من قيادات الشركات المنفذة للمشاريع.