"القحطاني": المملكة تسجل أقل معدل للعواصف الغبارية والرملية لشهر مايو منذ 20 عاماً

يشار إلى أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية يعمل تحت مظلة المركز الوطني للأرصاد، ويعد المركز الرابع عالميًا في مجاله، وقد تم اعتماده من المنظمة العالمية للأرصاد لخدمة دول المنطقة في رصد العواصف الغبارية والرملية وحالات الغبار وإعداد البحوث العلمية بشأنها وتعزيز التعاون الإقليمي للحد من تأثيراتها على القطاعات المختلفة.