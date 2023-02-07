"زين السعودية" تعزز تعاونها مع "غوغل كلاود" في خدمات الذكاء الاصطناعي

أعلنت "زين السعودية" عن تعزيز تعاونها مع "غوغل كلاود"؛ للاستفادة من إمكاناتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات الأعمال والخدمات، وحيث ستشهد المرحلة الأولى من هذا التعاون تطوير مراكز الاتصال (CCAI)، مع التركيز بشكل خاص على استخدامات اللغة العربية؛ وقد أعلن الطرفان عن إجراء تجربة ناجحة في هذا المجال، هي الأولى من نوعها، والتي ستشكل خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التقدم للشركتين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة نحو مجالات أخرى، مما سيعزز من تجربة العملاء، وتحسين إنتاجية الشركات، وتقليل التكلفة التشغيلية، وتوفير تحليلات عملية قابلة للتنفيذ.