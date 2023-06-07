لتعزيز العلاقات بينهما.. المملكة ولاتفيا توقعان اتفاقية التعاون الاقتصادي

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر إنشاء لجنة مشتركة، إضافة إلى مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في أعمال اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز وتسهيل التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية، وتنظيم الزيارات والفعاليات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.