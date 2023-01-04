"الثقافة" تفتح الحوار مع المتخصصين حول الابتعاث الثقافي لقطاع الأزياء

وتضمّن اللقاء شرحًا عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصًا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار، والتراث، والآداب، واللغات، واللغويات، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.