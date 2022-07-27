وزير يوناني :يثمِّن الاتفاقيات مع السعودية "لحظة فارقة"

وكشف "سميرليس" عن المجالات التي شملتها الاتفاقيات، قائلاً: "إن الاتفاقيات تتعلق بقطاعات الطاقة، والشحن، وتربية الأحياء المائية، وإدارة النفايات، وتكنولوجيا البناء والدفاع، وكذلك الأغذية والأغذية الزراعية، وكذلك الثقافة".