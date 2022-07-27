وزير يوناني :يثمِّن الاتفاقيات مع السعودية "لحظة فارقة"

ثمن وزير يوناني توقيع المملكة واليونان عدداً من الاتفاقيات خلال ملتقى الاستثمار السعودي – اليوناني، الذي جرى على هامش زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وقال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، كوستاس فرجويانيس، إن توقيع اتفاقيات تجارية ومذكرات تعاون بين اليونان والسعودية في أثينا يمثل "لحظة فارقة في علاقة اليونان مع المملكة العربية السعودية"، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليونانية.
وأضاف الوزير اليوناني أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال الملتقى السعودي اليوناني اليوم الأربعاء يمثل "بلا شك نجاحاً وتشجيعاً وتحرك في الاتجاه الصحيح".
وذكر الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والشؤون الخارجية ورئيس المؤسسة اليونانية، يوانيس سميرليس: "اجتمع أكثر من 100 شركة يونانية وما يقرب من 40 شركة سعودية في أثينا اليوم.. ما أسفر عن اتفاقيات".
وكشف "سميرليس" عن المجالات التي شملتها الاتفاقيات، قائلاً: "إن الاتفاقيات تتعلق بقطاعات الطاقة، والشحن، وتربية الأحياء المائية، وإدارة النفايات، وتكنولوجيا البناء والدفاع، وكذلك الأغذية والأغذية الزراعية، وكذلك الثقافة".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شهدت أعمال الملتقى توقيع 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في مجالات مختلفة، شملت: الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والبيئة، والتشييد والبناء، والسياحة، والتمويل.