"حماية الأمن والاستقرار الدولي".. ما أبعاد الموقف السعودي المتضامن مع قطر في مواجهة عدوان إسرائيل؟

وامتداداً لدور المملكة الريادي في تعميق التضامن بين الدول العربية والإسلامية، سارعت المملكة إلى إدانة العدواني الإسرائيلي السافر، الذي استهدف أراضيها، وبعد دقائق معدودة من الانتهاك الإسرائيلي لسيادة قطر، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله وقوف الرياض إلى جانب الدوحة، ووضع إمكانات المملكة كافة لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.