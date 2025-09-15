"حماية الأمن والاستقرار الدولي".. ما أبعاد الموقف السعودي المتضامن مع قطر في مواجهة عدوان إسرائيل؟

تضطلع المملكة بدور ريادي ومركزي في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك، وتعزيز التضامن مع الدول العربية والإسلامية كافة، وتمتلك المملكة سجلاً حافلاً من التضامن والمساندة للدول العربية، لاسيما وأنها من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية عام 1945م، ونهضت بأدوار حيوية في مساندة الدول العربية، التي كانت لا تزال محتلة في التحرر من الاستعمار الغاشم، كما قدمت كل أشكال الدعم للدول التي تعرضت للعدوان.
وامتداداً لدور المملكة الريادي في تعميق التضامن بين الدول العربية والإسلامية، سارعت المملكة إلى إدانة العدواني الإسرائيلي السافر، الذي استهدف أراضيها، وبعد دقائق معدودة من الانتهاك الإسرائيلي لسيادة قطر، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله وقوف الرياض إلى جانب الدوحة، ووضع إمكانات المملكة كافة لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.
وترجمت المملكة موقفها المساند لقطر إلى تحركات دبلوماسية مؤثرة وفعّالة، عبر المنظمات الدولية والإقليمية، وعلاقتها مع القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي، لإدانة إسرائيل على عدوانها وتشكيل موقف دولي رادع لسلوكها العدواني، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وتنطلق تحركات المملكة من إدراك عميق لأبعاد خطورة سلوك إسرائيل العدواني على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار التحركات الفعّالة للمملكة وقيادتها للتضامن مع قطر، ومواجهة السلوك العدواني لإسرائيل، يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تعقد اليوم (الاثنين) بالدوحة، في تأكيد مباشر للمسؤولية التي تضطلع بها المملكة في حماية الأمن الإقليمي والدولي، والتصدي لأي انتهاكات تزعزع الاستقرار وتشيع الفوضى وعدم احترام القانون الدولي.