شاهد .. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات غزة

وأعربت العائلات النازحة عن عميق شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المستمر، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر على سد الاحتياجات الغذائية فحسب، بل تمثل رسالة تضامن وأمل في ظل الظروف القاسية التي مازال السكان في القطاع يعانون منها.