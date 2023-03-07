ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 مخالفًا لنظام البيئة، 45 مواطنًا، و7 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 829 متنًا من الإبل، و912 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.