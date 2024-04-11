"بوابة الدرعية" تحتفل مع الأهالي والزوّار بعيد الفطر المبارك

واشتملت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر لهذا العام أيضًا على "حوامة الدرعية"؛ حيث جالَ عددٌ من الحافلات على أحياء الدرعية خلال ليلة العيد ومساء يومه الأول لتحتفل مع الأهالي والزوار عبر مجموعةٍ من الفعاليات، إضافةً إلى توزيع العيديات وصناديق الحلوى؛ إذ بلغ عدد العيديات الموزّعة قرابة 25 ألف عيدية في مختلف المواقع، وتنوّعت الفعاليات المُقامة بهذه المناسبة لتشمل عروض الموسيقى الحية والألعاب الشعبية في عددٍ من المواقع؛ منها حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، وساحات وأحياء الدرعية؛ لتعكس البهجة بقدوم العيد وتُمكّن الأهالي والزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة وخارجها من الاحتفال وقضاء لحظات عيدهم لهذا العام في الدرعية، كما ستستمر فعاليات الاحتفال بالعيد حتى يومه الرابع.