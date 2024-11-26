مدارس الرياض تنظم النسخة الثالثة من "ملتقى تخصصك الجامعي"

أطلقت مدارس الرياض، الاثنين، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى "تخصصك الجامعي"، الذي يعُقد على مدار أربعة أيام من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري 2024، بمشاركة 44 جامعة محلية ودولية وأكاديميات متعددة، وبحضور طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.
يهدف الملتقى إلى توعية الطلاب بمستقبل سوق العمل ومساعدتهم في اختيار تخصصاتهم الجامعية المناسبة عبر تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة.
افتتح الملتقى مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية، أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية المملكة الطموح 2030، مشيرًا إلى الدور الكبير للتعليم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.
تبع ذلك كلمة توجيهية لعميد عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالمجيد الجريوي، قدم خلالها نصائح عملية للطلاب حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصصات الجامعية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ويقدم الملتقى، مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية أبرزها: محاضرة بعنوان "الطريق إلى الجامعة" قدمها ياسر الحزيمي، ومحاضرة "هل أنتم جاهزون لوظائف المستقبل؟" قدمتها الدكتورة أمل قطاني.
إلى جانب مشاركة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تقديم رؤى حول التخصصات الهندسية والعملية، كما يقدم الملتقى محاضرة من منظمة "أبرود" حول آليات الالتحاق بالجامعات الدولية.
ويتخلل الملتقى معرض تعريفي تشارك فيه الجامعات المحلية والدولية، إلى جانب مؤسسات تعليمية وأكاديميات متخصصة مثل أكاديمية MBC، التي قدمت جناحًا متكاملًا حول تخصصات الإخراج، وكتابة السيناريو، وهندسة الصوت، والتمثيل.
تم تخصيص أركان لكل جامعة ومنظمة لعرض تخصصاتها وإمكانياتها وتقديم نشرات تفصيلية للطلاب، وأيضًا ممثلين للرد على استفسارات الطلبة ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية.
وعبّر الطلاب والطالبات عن سعادتهم، بالملتقى لما قدمه من معلومات وتوجيهات ساهمت في توسيع مداركهم حول التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل.
ويعدّ ملتقى "تخصصك الجامعي" أحد أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها مدارس الرياض؛ حيث يعكس التزامها بدورها التربوي والتعليمي في توجيه الأجيال نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد.