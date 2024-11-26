مدارس الرياض تنظم النسخة الثالثة من "ملتقى تخصصك الجامعي"

افتتح الملتقى مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية، أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية المملكة الطموح 2030، مشيرًا إلى الدور الكبير للتعليم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.