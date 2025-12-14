"التجارة": استدعاء 47 دراجة "هوندا CRF1100" لاحتمالية تآكل أسلاك المقود

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 47 دراجة نارية من نوع (هوندا - CRF1100) من موديلات الأعوام 2020 إلى 2025؛ لاحتمالية تآكل أسلاك مفتاح المقود الأيسر أثناء تدوير المقود، مما قد يؤدي إلى فقدان وظيفة جهاز التنبيه الصوتي (البوري)، أو فقدان القدرة على تحويل الضوء الأمامي من الضوء المنخفض إلى العالي، وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة.