"قوى" تستعرض خدماتها لقطاع العمل في مؤتمر ليب 2023

تشارك منصة "قوى" في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب" 2023 والمندرج تحت عنوان "نحو آفآق جديدة"، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 وحتى 9 فبراير 2023م، بحضور ومشاركة العديد من الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.