"قوى" تستعرض خدماتها لقطاع العمل في مؤتمر ليب 2023

تشارك منصة "قوى" في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب" 2023 والمندرج تحت عنوان "نحو آفآق جديدة"، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 وحتى 9 فبراير 2023م، بحضور ومشاركة العديد من الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتدعو منصة "قوى" مستفيديها من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال القائمة والموظفين إلى زيارة جناح منصة قوى برقم H5G90، حيث يتواجد ممثلو منصة قوى للتعريف بخدمات المنصة واستعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل وللإجابة على استفسارات الزوار الكرام.
وتأتي مشاركة منصة قوى في مؤتمر ليب 2023 كأحد إسهامات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني 2030 عبر أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتوفير الحلول التقنية الرقمية التي تطوّر قطاع الأعمال بالمملكة، بالإضافة إلى سعي قوى في تأسيس جسور تواصل مع عملائها وخدمتهم عبر أكثر من وسيلة.