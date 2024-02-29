"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم رباعية مع وزارة الاستثمار وجامعة ولاية أريزونا وشركة سينتانا التعليمية

وقعت، اليوم، وزارتا التعليم والاستثمار، وجامعة ولاية أريزونا، وشركة سينتانا التعليمية، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية؛ مذكرة تفاهم رباعية؛ بهدف وضع إطار عمل مشترك بين الأطراف الأربعة لتطوير جامعة جديدة، ومدرسة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية يكون مقرّها في العاصمة الرياض.