"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم رباعية مع وزارة الاستثمار وجامعة ولاية أريزونا وشركة سينتانا التعليمية

وقعت، اليوم، وزارتا التعليم والاستثمار، وجامعة ولاية أريزونا، وشركة سينتانا التعليمية، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية؛ مذكرة تفاهم رباعية؛ بهدف وضع إطار عمل مشترك بين الأطراف الأربعة لتطوير جامعة جديدة، ومدرسة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية يكون مقرّها في العاصمة الرياض.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من حرص المملكة على تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع تمكين البيئة المستدامة القائمة على تنمية رأس المال البشري، ودفع عجلة التنمية بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونصّت مذكرة التفاهم على تقديم برامج تعليمية دولية عالية الجودة للطلاب في المملكة؛ لتكون منارة لنقل المعرفة وتقديم أحدث الأبحاث والابتكارات التي ترسم مسار النجاح الاقتصادي للأجيال السعودية القادمة، إلى جانب رعاية العقول وتنمية الابتكار وتمكين الإبداع في مجالات الاقتصاد السعودي المزدهر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأطراف؛ لتطوير تعاون مثمر وطويل الأجل.
وتضمّنت بنودُ المذكرة تطويرَ استراتيجية شاملة لأبحاث السوق، وتطوير خطة تشغيلية لإطلاق الجامعة، إضافةً إلى التوصية بالإدارة الفعّالة والهياكل البرامجية وتمكين الوصول إلى مناهج ومسارات عالية الجودة؛ لنقل أفضل التجارب من جامعة ولاية أريزونا.