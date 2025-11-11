ولي العهد يرأس جلسة الوزراء ويوافق على إنشاء محميتين ومذكرات تعاون جديدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج استقباله جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وما جرى خلال اللقاء من مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس نوه بما توليه الدولة من رعاية واهتمام بشؤون الحج والعمرة، مشيدًا بكلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، التي أكدت مواصلة المملكة تطوير خدماتها لضيوف الرحمن.
وأشاد المجلس بتنظيم دارة الملك عبدالعزيز لأول ملتقى لتاريخ الحج والحرمين الشريفين، وأبرز جهود القيادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس في خدمة الحرمين.
كما عدّ تصدُّر المملكة دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بـ16 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، تأكيدًا لاهتمامها بصحة الإنسان كأولوية تنموية، في إطار برامج "جودة الحياة" و"تحول القطاع الصحي" ضمن رؤية المملكة 2030.
ونوّه المجلس بدور المملكة في استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بمشاركة 3000 رياضي من 57 دولة، مؤكدًا أهمية الرياضة في تعزيز الأخوة الإسلامية والتنافس الشريف.
وتطرق المجلس إلى نتائج ملتقى "بيبان 2025" بالرياض، وما شهده من توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد بما ورد في تقرير البنك الدولي حول تطور جودة التعليم في المملكة، بفضل جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب، واهتمام الدولة بتنمية القدرات البشرية.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من أبرزها:
- تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) بشأن إنشاء مكتب إقليمي في الرياض.
- التوقيع على مذكرات تفاهم مع نيجيريا في المجال الثقافي، والبحرين في المجال التعليمي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع سوريا للتعاون في مجال الطاقة.
- الموافقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.
- اتفاق مع المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
- مذكرة تعاون قضائي مع وزارة العدل الأمريكية.
- مذكرة تعاون اقتصادي مع إسبانيا، وأخرى بحثية مع المعاهد الأمريكية المختصة في الصحة.
- الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
- إنشاء محميتين بحريتين جديدتين.
- الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:
- ترقية عذال بن خلف بن مطر الغيثي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.
- ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز النفيسه إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
- ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعيد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
- ترقية نداء بنت حسين بن عبدالحميد ابوعلي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية فهد بن مفتاح بن سالم الزهراني إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير السنوية لجهات حكومية، واتخذ ما يلزم حيالها.