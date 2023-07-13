الملك يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان للمشاركة في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتضمن دعوته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.