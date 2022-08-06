ظُهر الأحد.. آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف على الوظائف التعليمية

تغلق وزارة التعليم غدًا الأحد، وبالتحديد عند الساعة الـ12 ظُهرًا، باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، التي فُتح التقدم لها في الثاني من محرم الحالي من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حسب التخصصات المتاحة، التي شملت تخصصات: الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء والأحياء.
وتفصيلاً، كانت وزارة التعليم قد أعلنت فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ؛ بهدف المزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، التي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات، وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وحددت يوم الأحد 2/ 1/ 1444هـ، الموافق 31 يوليو 2022م، الساعة الـ9ص، حتى 9/ 1/ 1444هـ، الموافق 7 أغسطس 2022م، الساعة 12 صباحًا، موعدًا للتقدُّم من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة.
وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في: حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج السعودية من وزارة التعليم، إضافة إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.