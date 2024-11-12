شركة فايزر السعودية.. تاريخ عريق وسجلّ حافل بالإنجازات ورؤية نحو المستقبل

وأضاف أنه لتعزيز التزام الشركة بتحقيق رؤية المملكة 2030، أطلقت هذا العام حملة تعريفية بعنوان "فايزر السعودية.. دايم معكم"، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ذكرى تأسيس شركة فايزر العالمية المائة والخامسة والسبعين، ومع تواجد الشركة لأكثر من ستة عقود في المملكة، وبهذه الحملة تعزز شركة فايزر السعودية التزامها بصحة المرضى في المملكة، والإسهام في تطوير وبناء مستقبل يعتمد فيه على العلم من خلال مبادرات تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ركزت على ثلاثة شعارات للحملة وهي معكم من جيل لجيل، والذي يرمز إلى مبادارات فايزر السعودية لتنمية المواهب المحلية بالتعاون مع الجامعات في المملكة، ومعكم على طول الطريق، والذي يرمز إلى مبادرات فايزر السعودية لتطوير كوادرها البشرية عن طريق الفرص التطويرية من هذه المبادرات أكاديمية فايزر السعودية للتسويق وبرنامج القيادات النسائية في شركتنا، والشعار الثالث وهو صحتكم معنا، والذي يتمحور حول مهمة الشركة الرئيسة وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى في مجالاتها العلاجية المتواجدة في المملكة، ويرمز هذا الشعار إلى مبادرات الشركة التي تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة منها إنشاء معهد فايزر العلمي.