شركة فايزر السعودية.. تاريخ عريق وسجلّ حافل بالإنجازات ورؤية نحو المستقبل

عبر تاريخها الطويل في البحث والتطوير وصناعة الأدوية، حققت شركة فايزر، الشركة العالمية للأدوية الحيوية والبحوث، إسهامًا كبيرًا في اكتشاف وتطوير وتصنيع منتجات الرعاية الصحية التي تشمل الأدوية واللقاحات لتحسين حياة المريض.
وتتواجد شركة فايزر في المملكة العربية السعودية منذ أوائل الستينيات الميلادية، حيث تُعد من أوائل الشركات المستثمرة في المملكة فقد حصلت على رخصتها الصناعية في 2011، وافتتحت أول مصنع لها بمنطقة الخليج في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2017، كما أنها تنتج أدوية متنوعة في مجالات علاجية مختلفة تشمل أدوية أمراض الباطنية واللقاحات والأورام وأمراض الالتهاب والمناعة والأمراض النادرة وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.
وأشار محمد فوزي النجار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر السعودية، إلى أن الشركة تهدف إلى توفير أدوية عالية الجودة وتعزيز الصحة ورفع مستوى الوعي بمختلف الأمراض وتوفير حلول وقائية بالشراكة مع القطاعات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.
كما تطرق "النجار" إلى الجهد الذي تبذله شركة فايزر السعودية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الخاصة بالقطاع الصحي والدوائي من خلال عدة مبادرات واتفاقيات مع القطاع الصحي ومراكز الأبحاث والجامعات، والتي كان أحد مخرجاتها معهد فايزر العلمي؛ بهدف الاستثمار في تقوية البنية التحتية للأبحاث السريرية في المملكة، حيث تم إطلاق معهد فايزر العلمي في عام 2021 بهدف دعم تطوير "الاقتصاد المعرفي" في المملكة من خلال السعي لبناء بيئة بحثية تحث على تحقيق التميز في البحوث الطبية والابتكار، عبر ما يقوم به من أنشطة وإسهامات داخل المجتمع الصحي السعودي من زاوية البحوث العلمية والإكلينيكية المحلية، وتوفير البيانات، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية لأخصائيي الرعاية الصحية لتعزيز ممارسات البحث السريري.
وأضاف أنه لتعزيز التزام الشركة بتحقيق رؤية المملكة 2030، أطلقت هذا العام حملة تعريفية بعنوان "فايزر السعودية.. دايم معكم"، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ذكرى تأسيس شركة فايزر العالمية المائة والخامسة والسبعين، ومع تواجد الشركة لأكثر من ستة عقود في المملكة، وبهذه الحملة تعزز شركة فايزر السعودية التزامها بصحة المرضى في المملكة، والإسهام في تطوير وبناء مستقبل يعتمد فيه على العلم من خلال مبادرات تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ركزت على ثلاثة شعارات للحملة وهي معكم من جيل لجيل، والذي يرمز إلى مبادارات فايزر السعودية لتنمية المواهب المحلية بالتعاون مع الجامعات في المملكة، ومعكم على طول الطريق، والذي يرمز إلى مبادرات فايزر السعودية لتطوير كوادرها البشرية عن طريق الفرص التطويرية من هذه المبادرات أكاديمية فايزر السعودية للتسويق وبرنامج القيادات النسائية في شركتنا، والشعار الثالث وهو صحتكم معنا، والذي يتمحور حول مهمة الشركة الرئيسة وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى في مجالاتها العلاجية المتواجدة في المملكة، ويرمز هذا الشعار إلى مبادرات الشركة التي تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة منها إنشاء معهد فايزر العلمي.
وأكد "النجار" أن جميع الأعمال في شركة فايزر السعودية تسري بشكل أساسي بناءً على المهمة المتمثلة في تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى، حيث تعمل الشركة على مدار أكثر من ستين عامًا في المملكة مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمجتمعات والحكومة لتحقيق هذه الغاية، وتركز فايزر اليوم على الابتكار وتقديم أدوية حيوية رائدة في العلاجات واللقاحات لتحسين حياة المرضى، حيث تم طرح سبع منتجات في 2023، وتعمل على طرح ست منتجات هذا العام، و22 منتجًا ما بين 2024 إلى 2027.
وبفضل التعاون مع السلطات الصحية المحلية تمكنت فايزر من إيصال منتجاتها إلى المرضى بمدة زمنية قصيرة؛ وذلك نتيجة للتحول الذي تشهده المملكة في مجال الرعاية الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة فايزر العالمية تطمح لتغيير حياة مليار شخص سنويًا، وبناءً على ذلك تركز جهودها على مواكبة الابتكارات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى في المملكة، حيث تتطلع لتطوير علاجات بيولوجية وجينية تساعد في علاج مرضى السرطان، الأمراض المناعية والأمراض النادرة، كما تسعى إلى تقوية التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجهات والمراكز البحثية في المنطقة، حيث إن الشركة لديها العديد من التجارب البحثية مع جميع القطاعات والمراكز البحثية في المملكة تهدف الى تطوير الكوادر البحثية والبنية التحتية لمراكز الأبحاث.
وأكد "النجار" حرص شركة فايزر السعودية على الاستمرار بمهمتها الرئيسية لاستكمال التعاون الفعال والمستمر مع القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية والذي سيمكنها من مواصلة تحقيق الإنجازات التي ترتقي بها حياة المرضى في المملكة.