شركة "الجزيرة تكافل" تحصل على جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات CGI

حصلت شركة "الجزيرة تكافل" على جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، الذي يصدر عن "مركز حوكمة الشركات" (CGC)، كما تم تصنيف الشركة ضمن قائمة الخمس الأوائل في مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاع المالي المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول"، محققةً تقدمًا ملحوظًا في المؤشر، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز حوكمة الشركات، الذي أُقيم في مقر جامعة الفيصل، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م.