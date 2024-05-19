شركة "الجزيرة تكافل" تحصل على جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات CGI

حصلت شركة "الجزيرة تكافل" على جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، الذي يصدر عن "مركز حوكمة الشركات" (CGC)، كما تم تصنيف الشركة ضمن قائمة الخمس الأوائل في مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاع المالي المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول"، محققةً تقدمًا ملحوظًا في المؤشر، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز حوكمة الشركات، الذي أُقيم في مقر جامعة الفيصل، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م.
وأضاف العضو المنتدب للشركة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادر شاه: نحن ملتزمون بأعلى معايير الحوكمة؛ للتماشي مع التنظيمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات العلاقة وأفضل المعايير العالمية، كما أننا نسعى بشكل مستمر لبناء بيئة تشجّع على الثقة والشفافية والمساءلة، مما يدعم بيئة استثمار طويلة الأمد واستقرارًا ماليًا، ويضمن نظام الحوكمة لدينا حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وهذا ما يدل على كفاءة مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية.
كما أضاف رئيس إدارة الالتزام والحوكمة الأستاذ محمد اليامي: نسعى في "الجزيرة تكافل" لتطوير المعايير التي وضعناها فيما يتعلق بحوكمة الشركات والنزاهة والشفافية في أعمالنا بشكل مستمر، بدءًا من السياسات والإجراءات وتمكينها والرقابة على الصلاحيات، مما يحقق الاستدامة في الأعمال، ونشر تقاريرنا السنوية ووصولًا إلى الإفصاحات التنظيمية، بالإضافة إلى تقارير نتائجنا التشغيلية والمالية، حيث نسترشد دائمًا بالرغبة في تزويد جميع أصحاب المصلحة لدينا بإمكانية الوصول إلى معلوماتنا بأقصى قدر ممكن من الشفافية".