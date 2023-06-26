تفتيت حصوة الـ٣سم لحاجة أربعينية في "طبية مكة".. وكلمة السر "منظار الليزر الدقيق"

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تحويل المريضة لمركز صحة الكبد والمناظير المتقدمة بعد اكتشاف معاناتها من حصوات كبيرة في القنوات المرارية (يصل حجم أكبر حصوة منها إلى ٣ سم تقريبًا) وبعد أن تعذرت محاولات إزالة الحصوات في مستشفيات أخرى.