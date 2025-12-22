⁠فقيه للرعاية الصحية تطلق برنامج دعم الابتكار في DeveGo 2025 من ضمن برامجها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

في إطار التزامها بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المستدامة في القطاع الصحي، تشارك مجموعة فقيه للرعاية الصحية في DeveGo 2025، الملتقى الوطني الرائد لريادة الأعمال والممارسات الحديثة في الأعمال، والذي يُقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، تحت شعار: «لا تبدأ من الصفر… ابدأ من DeveGo»، ويستضيفه مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
تُنظم الفعالية من قبل البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، وتُقام تحت رعاية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك. وتهدف DeveGo إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين وصنّاع القرار من التواصل والتعلّم وتوسيع نطاق أعمالهم، بما يُسهم في تسريع نمو المنظومة الريادية في المملكة.
شراكة ريادية قائمة على الخدمة المجتمعية في قطاع الرعاية الصحية
وخلال فعاليات DeveGo 2025، تعلن مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن إطلاق شراكة ريادية فريدة من نوعها مع البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تأسيس محفظة ريادية قائمة على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مخصصة لقطاع الرعاية الصحية. وتركّز هذه الشراكة على تمويل ودعم رواد الأعمال في مجالات التقنيات الحيوية والطبية، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاريع ذات الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وتُمثل هذه المبادرة أول التزام من نوعه للبنك السعودي للتنمية الاجتماعية ضمن منظومة الرعاية الصحية، بما يعكس ريادة مجموعة فقيه ودورها كشريك استراتيجي في تطوير نماذج استثمار ودعم مبتكرة تُسهم في بناء مستقبل صحي مستدام، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي.
ومن خلال مشاركتها في DeveGo 2025، تؤكد مجموعة فقيه للرعاية الصحية التزامها بتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات مؤثرة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم مسيرة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي مزدهر.