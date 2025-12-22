⁠فقيه للرعاية الصحية تطلق برنامج دعم الابتكار في DeveGo 2025 من ضمن برامجها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

في إطار التزامها بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المستدامة في القطاع الصحي، تشارك مجموعة فقيه للرعاية الصحية في DeveGo 2025، الملتقى الوطني الرائد لريادة الأعمال والممارسات الحديثة في الأعمال، والذي يُقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، تحت شعار: «لا تبدأ من الصفر… ابدأ من DeveGo»، ويستضيفه مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.