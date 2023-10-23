مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لـ"ثمانيني" مقعد بجراحة معقدة

وقال د. عبدالله النبهان استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض أسعف إلى طوارئ المجمع بعد فقدانه للقدرة على الحركة عقب الحادث، مشيراً إلى أنه خضع لعدة فحوصات أبرزها صور الأشعة المقطعية التي حملت نتائج غير متوقعة، حيث كشفت عن وجود تضيق في القناة الشوكية، وكذلك إنزلاقات غضروفية في الفقرات العنقية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، بالإضافة إلى كدمة "خدش" في النخاع الشوكي على الأرجح نتيجة لحادث السقوط، ومع العلاج الدوائي والطبيعي طرأ عليه، تحسن نسبي حيث استعاد بعض القدرة على تحريك أطرافه، ورغم أن حالته كانت تستدعي إجراء عملية جراحية، إلا أن المريض رفض ذلك وغادر المستشفى، غير أنه بعد مضى نحو "10" أيام عاد وانصاع لتوصيات الفريق الطبي، وخضع لعملية جراحية دقيقة، تم فيها توسيع القناة الشوكية عبر ميكروسكوب بانتيرو Pentero، ونحت الزوائد العظمية الضاغطة على القناة ومعالجة الروابط السميكة التي أدت إلى اختناق النخاع الشوكي، وتكللت العملية التي استمرت لنحو "5" ساعات ولله الحمد بالنجاح التام، حيث مضت وفق الخطة العلاجية، وبعد نحو أسبوع من العملية شهد حالة المريض تحسناً كبيراً وبدأ بشكل متسارع في استعادة قدرته على الحركة مع تحسن كبير في توازن الجسم.