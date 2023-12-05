"ابن كاسب" لـ"سبق": الأندية السعودية مطالَبة بوقف "عبث" اللاعبين وتوظيف متخصصين نفسيين لمعالجتهم

ولفت إلى أن الجماهير كان لديها ملاحظات عدة على اللاعبين المشاركين في مباراة النصر والهلال؛ لما رأوه من سلوكيات بعض اللاعبين، التي كان لها أثرها على سير المباراة، كما أحدثت نوعًا من اهتزاز الصورة وتشويش الروح الرياضية التي تميز اللاعب السعودي، وذلك على الرغم من درجة المنافسة العالية جدًّا، ومن خلال الأخلاقيات والروح الرياضية التي يفضلها اللاعب السعودي على جميع المسطحات الخضراء داخل السعودية.