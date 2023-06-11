أمطار وغبار و"البوارح" تعود.. صورة جوية لـ"طقس مناطق المملكة في 96 ساعة"

يشير أحدث التوقعات الجوية لطقس اليوم والأيام الثلاثة المقبلة، إلى تباين في الأمطار والغبار والأتربة بين مناطق المملكة، وعودة رياح البوارح.
تفصيلاً، ووفق توقعات موقع "طقس العرب" ، فإن يومَي الأحد والإثنين يُتوقع أن يشهدا زخات رعدية من الأمطار على أجزاءٍ من مرتفعات جنوب غرب المملكة التي تشمل عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف، مع احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاءٍ محدودة من المدينة المنوّرة.
ويتوقع يوم الثلاثاء، زخات رعدية من الأمطار على أجزاءٍ من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة، ورياحاً شمالية غربية نشطة في أجزاءٍ من الجوف قد تثير بعض الغبار.
وفي يوم الأربعاء، يُتوقع زخاتٌ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة، ورياحاً جنوبية غربية نشطة السرعة في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وتبوك، بينما تكون شمالية نشطة في أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، تثير هذه الرياح الغبار والأتربة.