أمطار وغبار و"البوارح" تعود.. صورة جوية لـ"طقس مناطق المملكة في 96 ساعة"

وفي يوم الأربعاء، يُتوقع زخاتٌ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة، ورياحاً جنوبية غربية نشطة السرعة في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وتبوك، بينما تكون شمالية نشطة في أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، تثير هذه الرياح الغبار والأتربة.