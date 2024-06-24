سفير سريلانكا: السعودية وفّرت ترتيبات متميزة ومنظمة بدقة لملايين الحجاج

وقدّم في كلمة ألقاها خلال مشاركته، احتفاء الجالية السريلانكية بنجاح موسم حج 2024، بمكة المكرمة أمس، بعنوان "ختامها مسك"، الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.