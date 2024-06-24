سفير سريلانكا: السعودية وفّرت ترتيبات متميزة ومنظمة بدقة لملايين الحجاج

نوّه سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود، بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الحرام، وبالبنية التحتية الرقمية القوية التي امتازت بنظام "نسك" لجميع الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وقدّم في كلمة ألقاها خلال مشاركته، احتفاء الجالية السريلانكية بنجاح موسم حج 2024، بمكة المكرمة أمس، بعنوان "ختامها مسك"، الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.
وأكد السفير "أجود"، أن التحول الرقمي خلال موسم الحج يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تقدم جميع خدماتها وإمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، مهنئًا باسمه واسم الجالية السريلانكية، القيادة الرشيدة والشعب السعودي على نجاح الحج هذا العام.