"إغاثي الملك سلمان": قدمنا ما يقارب 6 آلاف طن مساعدات لقطاع غزة

وقال "الجطيلي": الحملة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تابعت عملها لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة، واستمر الجسر الجوي والجسر البحري، وبلغ عدد الطائرات التي تم إرسالها 48 طائرة حملت على متنها حوالى 890 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية، كما وصلت 6 بواخر محملة بـ4966 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى ميناء بورسعيد؛ تمهيدًا لنقلها برًّا إلى العريش ورفح، والوزن الإجمالي قارب 6 آلاف طن.