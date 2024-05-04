"إغاثي الملك سلمان": قدمنا ما يقارب 6 آلاف طن مساعدات لقطاع غزة

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي، استمرار المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة.
وقال "الجطيلي": الحملة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تابعت عملها لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة، واستمر الجسر الجوي والجسر البحري، وبلغ عدد الطائرات التي تم إرسالها 48 طائرة حملت على متنها حوالى 890 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية، كما وصلت 6 بواخر محملة بـ4966 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى ميناء بورسعيد؛ تمهيدًا لنقلها برًّا إلى العريش ورفح، والوزن الإجمالي قارب 6 آلاف طن.
وأضاف: تم دعم المشاريع على الأرض من خلال عدد من الشركاء مثل منظمة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي وهيئة الصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين؛ بما يزيد على مائة مليون دولار لتقديم الخدمات في القطاع الغذائي والصحي والإيواء والمياه.
وأردف: يستمر الجهد، وهناك تحسّن بطيء في كم المساعدات التي تعبر عبر معبر رفح والذي يتحكم به الاحتلال الإسرائيلي، ونتمنى أن يكون هناك انفراج أكبر في ظل المناشدات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي ظل الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها السعودية والدول الشقيقة في سبيل وقف إطلاق النار وإزالة جميع المعوقات والتحديات أمام إدخال المساعدات الإنسانية.