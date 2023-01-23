بالفيديو.. كيف توفر وقود مركبتك؟.. "لتبقى" تجيب

ولفتت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".