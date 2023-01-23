بالفيديو.. كيف توفر وقود مركبتك؟.. "لتبقى" تجيب

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.
واستندت الحملة في ذلك إلى دراسة حديثة أوصت بـ"القيادة المتزنة" التي يمكن أن توفّر ما يتراوح بين 15 في المائة إلى 33 في المئة من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.
وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار؛ لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.
ولفتت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".
وأوصت "لتبقى" باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود، مشيرة أن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.
وأوضحت أن استخدام "مثبت السرعة" يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
ودعت الحملة الوطنية إلى زيارة موقع # لتبقى .؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.