نائب وزير الخارجية يجتمع بوزير الدولة البريطاني ويوقّعان على برنامج تعاون بين وزارتَيْ خارجية البلدين

اجتمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك عبر الاتصال المرئي.
ووقّع الجانبان على برنامج تعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأوضح الجانبان أن هذا التعاون سيسهم في إقامة وتعزيز التعاون في مجالات المعلومات وأنشطة البحث وبرامج التدريب.
حضر الاجتماعَ الأميرُ سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.