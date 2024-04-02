نائب وزير الخارجية يجتمع بوزير الدولة البريطاني ويوقّعان على برنامج تعاون بين وزارتَيْ خارجية البلدين

اجتمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك عبر الاتصال المرئي.