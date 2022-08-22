50 عملية قسطرة مجانية لمرضى القلب المحتاجين بالرياض

نفذت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" مشروع "قسطرة القلب للكبار"، سعيًا لتأمين العلاج لمرضى القلب من كبار السن المحتاجين للقسطرة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع مزودي الخدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يفي احتياجاتهم من العلاج، والتدخل المبكر لعلاج الحالات الطارئة.
ويهدف المشروع إلى إجراء عمليات قسطرة لـ 50 شخصًا من المحتاجين، مع المساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية للمستفيدين بعد شفائهم، وتحقيق الاستدامة والأثر العميق لدى المريض.
ومن المنتظر أن تتحمل جمعية "قلبي" نسبة 100٪ من تكاليف العمليات لأهالي منطقة الرياض، بقيمة تزيد عن 28 ألف ريال للعملية الواحدة، بإجمالي تكلفة مليون وأربعمائة ألف ريال.
وكانت مؤسسة "عبدالله الراجحي" الخيرية أحد الجهات الداعمة للمشروع غير الربحي، نظرًا لأهميته كأحد برامج الرعاية الطبية التي تدعو لها رؤية المملكة 2030، بخصوص بتحسين الحالة الصحية لكبار السن، تقديرًا لفئة غالية في المجتمع السعودي.
وشدّد المُدير التنفيذي لجمعية "قلبي" الدكتور حسين العنزي في حديثه لـ"سبق" على أن البرنامج الموضوع لا يشمل إجراء عمليات القسطرة فحسب، بل كذلك يستهدف التوعية الصحية للمرضى بضرورة الفحص الدوري، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف الدكتور "العنزي" أنهم يضعون مجموعة من النتائج نطمح للوصول إليها، ومن ضمنها المساهمة بإذن الله في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين للعمليات والرعاية، وإدخال السرور على الأسر، التي سوف تحظى بالدعم المالي، نظرًا لتأهيل المريض بعد شفائه لممارسة حياته الطبيعية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري والمادي.