50 عملية قسطرة مجانية لمرضى القلب المحتاجين بالرياض

وأضاف الدكتور "العنزي" أنهم يضعون مجموعة من النتائج نطمح للوصول إليها، ومن ضمنها المساهمة بإذن الله في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين للعمليات والرعاية، وإدخال السرور على الأسر، التي سوف تحظى بالدعم المالي، نظرًا لتأهيل المريض بعد شفائه لممارسة حياته الطبيعية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري والمادي.