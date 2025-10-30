وثيقتان نادرتان توثّقان بدايات التعليم الحديث في المملكة عام 1374هـ

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن وثيقتين تاريخيتين نادرتين تعودان إلى عام 1374هـ، توثّقان جانبًا مهمًا من الجهود المبكرة للدولة السعودية لنشر التعليم وتوسيعه في مختلف مناطق المملكة.
وتتضمن الوثيقتان توجيهًا كريمًا من الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- ببناء ثلاث مدارس في المدينة المنورة وجدة، مع التأكيد على اختيار مواقع مناسبة وصالحة للتشييد، ورفع التوصيات اللازمة لاستكمال الإجراءات التنفيذية.
وتُبرز الوثيقتان اهتمام القيادة آنذاك بإنشاء مؤسسات تعليمية حديثة تسهم في توفير فرص التعليم للمواطنين، وتعكس لغة إدارية دقيقة وتعليمات واضحة تُبرز حرص الدولة على سرعة الإنجاز والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار رؤية تنموية شاملة.
ويأتي تاريخ الوثيقتين في مرحلة مفصلية من مسيرة التعليم بالمملكة، تزامنًا مع تأسيس وزارة المعارف عام 1373هـ، والتي شكّلت نقطة تحول في تنظيم التعليم ونشره على نطاق واسع، وأسهمت في بناء النهضة التعليمية الحديثة.
وتؤكد مضامين الوثيقتين رؤية واضحة نحو تأسيس أجيال متعلمة قادرة على الإسهام في تنمية الوطن، ما يجعلها شاهدًا موثقًا على بدايات مشروع وطني تنموي امتد أثره لعقود.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن عرض هذه الوثائق يأتي ضمن مبادرة "وثائق الدارة"، التي تهدف إلى حفظ التاريخ الوطني وإتاحته للباحثين والمهتمين، وتسليط الضوء على دور الدولة الريادي في دعم التعليم منذ مراحل التأسيس، وترسيخ قيم المعرفة وبناء الإنسان.