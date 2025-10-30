وثيقتان نادرتان توثّقان بدايات التعليم الحديث في المملكة عام 1374هـ

ويأتي تاريخ الوثيقتين في مرحلة مفصلية من مسيرة التعليم بالمملكة، تزامنًا مع تأسيس وزارة المعارف عام 1373هـ، والتي شكّلت نقطة تحول في تنظيم التعليم ونشره على نطاق واسع، وأسهمت في بناء النهضة التعليمية الحديثة.