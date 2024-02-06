61 % منهن يسعين للتغيير.. تركيز النساء السعوديات على الحياة المهنية يفوق الرجال

ويسعى كلا الجنسين لتغيير الوظيفة من أجل رواتب أفضل، تعطي 34% من النساء أولوية أكبر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة مقارنة بـ 30% من الرجال، كما يختلف الرضا عن العمل بين الجنسين، في حين أن 57% من النساء يجدن أدوارهن الحالية ملبية لتطلعاتهن، يعطي 52% من الرجال الأولوية للراتب والمزايا.