61 % منهن يسعين للتغيير.. تركيز النساء السعوديات على الحياة المهنية يفوق الرجال

أشار تقرير منصة لينكد إن K(LinkedIn) أكبر منصة توظيف في العالم، إلى تزايد طموحات الحياة المهنية وتغير ديناميات سوق العمل بين النساء السعوديات، حيث إن 61% من النساء السعوديات يسعين جاهداتٍ لتحقيق تغييرٍ في حياتهن المهنية، مقارنة بنسبة 57% من الرجال.
ويسعى كلا الجنسين لتغيير الوظيفة من أجل رواتب أفضل، تعطي 34% من النساء أولوية أكبر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة مقارنة بـ 30% من الرجال، كما يختلف الرضا عن العمل بين الجنسين، في حين أن 57% من النساء يجدن أدوارهن الحالية ملبية لتطلعاتهن، يعطي 52% من الرجال الأولوية للراتب والمزايا.
تأتي هذه النتائج في ظل دخول رقم قياسي وصل إلى 2.3 مليون موظف سعودي إلى القطاع الخاص في ديسمبر 2023، الذي بلغ 40.8% منهم نساء.