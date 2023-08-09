الدوري السعودي نجوم ومدربون وقنوات فضائية عالمية.. يقابله إعلام رياضي محلي "متعصب"

تَطورت المملكة في مسيرة تنميتها الشاملة، وفي مختلف المجالات الحضارية إلا في مجال واحد هو الإعلام الرياضي، فالمتابع للحوارات في البرامج الرياضية، والأخبار والمقالات في الصحف، و"البوستات" والتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي؛ يجدها لا تزال مجرد مناظرات "متعصبة" بين مشجعي الأندية غير القادرين على تقديم تحليل موضوعي مفيد؛ لكنها مع الأسف تغذي التعصب الرياضي بين الجماهير، ومن المهم إيقاف كل من يحاول تشويه الصورة الجميلة الحالية لكرة القدم السعودية، ويسيء للآخرين عبر المنابر الإعلامية الرياضة.