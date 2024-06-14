بسبب تبرعات غير نظامية.. القطاع غير الربحي يحيل 11 مؤثرًا للجهات المختصة

أحال المركزُ الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بعد إعلانهم عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتمّ عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة.
وأوضح "المركز" أن ذلك يأتي وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تمت إحالة المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز وحرصه على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.
وبيّن أنه قد أطلق حديثًا خدمة "تبرع بأمان" التي تمكّن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، تمكّنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع؛ وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة "QR CODE" للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.
وأكّد "تنمية القطاع غير الربحي" على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيًا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد "19918"، وموقعه الإلكتروني: np.gov.sa ، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.