بسبب تبرعات غير نظامية.. القطاع غير الربحي يحيل 11 مؤثرًا للجهات المختصة

وبيّن أنه قد أطلق حديثًا خدمة "تبرع بأمان" التي تمكّن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، تمكّنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع؛ وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة "QR CODE" للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.