تشمل الذكاء الاصطناعي.. "كاوست" تُوَقع اتفاقية تعاون مع جامعة "كونيتيكت"

وتسعى الاتفاقية إلى تطوير نموذج مبتكر للتعاون العالمي، يربط بين البحث العلمي والتطبيقات الواقعية؛ مما يدفع عجلة التسويق التجاري للتقنيات، ويعود بالفائدة على المجتمع، مع تطوير البرامج المشتركة لتسهيل تبادل الموظفين والطلبة بين الجامعتين، وتسريع تسويق الابتكارات في قطاعات تقنية متعددة؛ حيث تأتي الاتفاقية مع جامعة كونيتيكت في إطار التزام "كاوست" الاستراتيجي بتوسيع شراكات البحث والتعليم الدولية؛ لا سيما مع الجامعات الأمريكية الرائدة.