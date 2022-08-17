١٣٤ قانونيًّا سعوديًّا يستعدون لدخول "جينيس" بـ"الأقلام العدلية"

وأكد المحامي صلاح بن ساعد الزهراني، صاحب مبادرة الكتاب، أن وقود هذه الفكرة أتى من مشاركته السابقة في كتاب "ومضات ملهمة" مع رائد التأليف الجماعي الأستاذ والمدرب الملهم صالح بن عبدالعزيز دردير قبل بضع سنوات، ومنها استشعر ضرورة تأليف كتاب جمعي، يختص بمهنة المحاماة؛ لما يتميز به هذا القطاع من ثِقل في المجتمع؛ فبدأ بالتواصل مع عدد من المحامين المرخصين من ذوي المهنية والمسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم؛ وهو ما جعلهم يجمعون على الفكرة، ونذر هذا الكتاب كوقف اجتماعي لدعم الأرامل والمطلقات؛ وعليه انطلقت بذرة الفكرة في ١/ ١/ ١٤٤٢؛ ليستمر العمل بها على مدى عامين كاملين، حتى قُطفت الثمار في ١/ ١/ ١٤٤٤ بتدشين الكتاب وطباعة ١٠٠٠ نسخة بشكل مبدئي.