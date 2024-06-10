"مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج".. انطلاق ندوة الحج الكبرى

وبيّن أن المملكة أشرفت على الحرمين الشريفين وسخّرت إمكاناتها ليؤدي الحجاج والمعتمرون نسكهم بكل يسر وسكينة، وأصدرت الأنظمة والتعليمات المتعددة التي تعين الحاج منذ وصوله إلى المملكة إلى تنقله في أداء شعائره، ومن ثم عودته إلى دياره ووطنه؛ موجهاً عبر هذا المنبر النصح لحجاج بيت الله الحرام بأن يراعوا هذه الأنظمة، وليعلم أن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم حرمات الله في الحرم فإن هذه الأنظمة ما وُضعت إلا لتعظيم هذه الشعيرة وتمكين للحجاج والعاملين في أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة.